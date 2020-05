Uudet turvallisuusohjeet julki – Näin koronakriisin hyydyttämä lentäminen muuttuu jatkossa

Virastojen raportissa annetaan sekä lentokentille että lentoyhtiöille ohjeita, jotka määrittävät, millaista lentäminen tulevaisuudessa on. Koostimme raportin keskeisimmät kohdat tähän juttuun.

Lentokentällä vietettävä ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt, vaikka se saattaakin olla pandemiaa edeltävää aikaa pidempi. Ohjeen mukaan lentoyhtiöiden pitää ilmoittaa matkustajille arvio, kuinka kauan aikaa turvatarkastukset ja tartuntaa ehkäisevät toimet vievät. Lentoyhtiöiden ja lentoasemien on huolehdittava, että kentällä toimitaan mahdollisimman nopeasti.

5. Sairaana ei pääse kentälle tai koneeseenKentälle ei saa tulla, jos on covid-19:n oireita. Terminaaleihin päästetään vain matkustajat ja henkilökunta. Vammaisilla ja lapsilla saa olla saattaja.

Torjuntatoimien noudattamisesta kieltäytyviltä estetään pääsy terminaaliin ja lentokoneeseen tai hänet voidaan poistaa koneesta. Jos lento on ehtinyt lähteä, henkilökunta toimii samoin kuin muissakin tilanteissa, joissa matkustaja vaarantaa muiden matkustajien tai henkilökunnan turvallisuuden.

7. Ruokaa ja juomaa saatavillaJos vettä myyvät palvelut eivät ole auki, kentälle on järjestettävä ilmaista juomavettä.

8. Ei immuniteettipassiaEASA:n ja ECDC:n mukaan koronasta saatavilla oleva tieteellinen tieto virukselle kehittyvän immuunivasteen kestosta ja voimakkuudesta sekä olemassa olevista testausmetodeista ei tue immuunipassien käyttöönottoa. Immuniteettipassilla tarkoitetaan todistusta siitä, että ihmisellä on veressään viruksen vasta-aineita. Passin käyttöönotosta on tehnyt selvityksen esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO.