Yksi yhtiö kaatui jo, ja koronavirus ajaa velkaista lentoalaa kohti entistä syvempää kriisiä – liikevaihdosta katoamassa jopa sata miljardia

Esimerkiksi Britannian suurimpiin kuuluva lentoyhtiö Flybe on jo hakeutunut konkurssiin. Flybe oli tosin vaikeuksissa jo ennen koronavirus-vitsausta. On todennäköistä, että muitakin lentoyhtiöitä ajautuu pahoihin vaikeuksiin.

– Olisin yllättynyt, jos vastaavia uutisia (Flybe:n konkurssi) ei kuultaisi lisää. Vaaravyöhykkeessä ovat ne yhtiöt, joiden kannattavuus on heikko, velkaa on merkittävästi ja maksuvalmius on heikko, kertoo analyytikko Antti Viljakainen Inderes -analyysipalvelusta.

Lentoyhtiöt tekevät tulosta kesällä

Norwegian vähentää kaukoreittejä

Myös muilla lentoyhtiöillä on vaikeata. IATA:n mukaan lentoyhtiöiden osakekurssit ovat 25 prosentin laskussa ja useat yhtiöt vähentävät lentojaan. Tosin öljyn halpeneva hinta ja lentojen vähentämisen myötä pienenevät polttoainekustannukset helpottavat tilannetta hieman.

Lentoyhtiö Norwegianin viestinnästä kerrotaan, että viime päivien aikana yhtiö on huomannut kysynnän laskeneen joillakin reiteillä.

– Tämä koskee erityisesti lentoja pidemmän ajan kuluttua, kun taas vaikutus lähiviikkojen lentoihin on ollut vähäisempi. Norwegianilla on noin 500 lentoa päivittäin. Norwegian on torstaina kertonut peruuttavansa 22 lentoa 28. maaliskuuta – 5. toukokuuta eli peruutettujen lentojen määrä on kokonaisuuteen nähden pieni, Norwegian kertoo.