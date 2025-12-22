Useita venäläiskenraaleja sekä muita poliittisia johtohahmoja on kuollut pommi-iskuissa Venäjällä Ukrainassa käytävän sodan aikana. Jouluviikon maanantaina uhriksi joutui kenraaliluutnantti Fanil Sarvarov.
Venäjän viranomaisten mukaan kenraaliluutnantti Fanil Sarvarovin auton alle oli asetettu räjähde. Venäjän federaation tutkintakomitea kertoo aloittaneensa eteläisessä Moskovassa maanantaina tapahtuneesta iskusta murhatutkinnan.
Sarvarov, 56, toimi kuollessaan Venäjän asevoimien yleisesikunnan operatiivisen koulutusosaston päällikkönä. Hän oli myös useamman sodan veteraani.
Sarvatovin ura armeijassa alkoi jo Neuvostoliiton aikana, kun hän valmistui vuonna 1990 Kazanin "Punalipun koulusta", jossa koulutettiin henkilöstöä panssarivaunukomppaniaan. Vuodesta 1992 alkaen Sarvarov osallistui taisteluihin Ossetian-Ingushian konfliktissa Kaukasiassa yli 10 vuoden ajan. Hän osallistui myös Tsetsenian sotaan sekä Venäjän operaatioihin Syyriassa vuosina 2015–2016.