Kenraaliluutnantti on sairaalahoidossa.
Venäjän asevoimien kenraaliluutnantti Vladimir Aleksejevia on ammuttu Moskovassa. Hän on sairaalahoidossa.
Asiasta kertoo Venäjän federaation tutkintakomitea, kirjoittaa Venäjän valtion uutistoimisto Tass.
Venäjän mukaan "toistaiseksi tuntematon henkilö" ampui kenraaliluutnantti Aleksejevia kohti useita laukauksia.
Epäillyn kerrotaan lähteneen paikalta, eikä häntä ole tiettävästi tavoitettu.
Tiedossa ei ole, kuinka moni laukauksista mahdollisesti osui kenraaliin.
Ampuminen tapahtui perjantaina Moskovan luoteisosassa Volokolamskin valtatiellä sijaitsevassa asuinrakennuksessa.
Venäjä sanoo tutkivansa tapausta murhan yrityksenä ja laittomana ampuma-aseen kauppana.
Ukraina on Venäjän hyökkäyssodan aikana tehnyt useita salamurhia Venäjällä, joiden kohteina ovat olleet Venäjän asevoimien korkea-arvoiset upseerit.
Ukraina ei ole kommentoinut Aleksejevin ampumista.