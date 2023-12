Ukraina salamurhaa vihollisiaan Venäjällä, ja Putin on voimaton – Ilmari Käihkö: Yksi ryhmä erityisesti kohteena

Venäjällä ja Venäjän Ukrainalta valtaamilla alueilla on tapahtunut Venäjän suurhyökkäyksen alettua lukuisia murhia, joiden tekijät ovat jääneet epäselviksi.

Autopommi-iskussa kuoli tunnetun venäläisfilosofin Aleksandr Duginin tytär Darja Dugina . Epäilyjen mukaan todellinen kohde oli Duginan isä Aleksandr, jota on kuvailtu ultranationalistiseksi Venäjän hyökkäyssodan arkkitehdiksi.

"Sellainen kohtalo kohtaa pettureita"

Tuorein tapaus on keskiviikolta, jolloin venäjämielinen ukrainalaispoliitikko Illja Kyva salamurhattiin lähellä Moskovaa.

Murhat noudattavat tiettyä kaavaa

– Se on asia, jota monet ukrainalaiset – varsinkaan ukrainalaiset nationalistit – eivät ole pystyneet antamaan hänelle anteeksi.

Ukraina pelkää kansalaistensa venäläistyvän

Käihkön mukaan Ukraina on alkanut kohdistaa toimiaan yhä enemmän juuri Venäjän kanssa yhteistyötä tekeviä kollaboraattoreita, yhteistoimintahenkilöitä vastaan.

– Ukrainan suuri pelko on nyt se, että Venäjä saa venäläistämistoimillaan miehitetyt alueet lähemmäs itseään ja alueella asuvat ukrainalaiset pikkuhiljaa venäläisiksi. Venäjä satsaa alueelle siksi nyt massiivisesti rahaakin.

– Ukrainan puolelta on tavallaan fiksua iskeä nimenomaan ukrainalaisia vastaan. Sillä saadaan poliittista vaikutusta enemmän kuin hyökkäämällä esimerkiksi venäläisiä sotilaskomentajia vastaan.

Johtaako ketju lopulta Putiniin?

– Emmehän me tiedä edes sitä, miten paljon hän seuraa koko sotaa. Lisäksi nämä ovat edelleen yksittäisiä tekoja, eli me emme ole nähneet mitään salamurhien aaltoa. Tämä ei siis vaikuta häneen välttämättä millään tavalla.

Käihkön mukaan yleensä sodassa poliittiset johtajat eivät käy toisia poliittisia johtajia vastaan. Syy on se, että jos näin tehdään, vastapuoli vastaa samalla mitalla.

– Poikkeuksiakin on. Tiedetään, että Yhdysvallat yritti 2003 Irakin sodan alussa tappaa Saddam Husseinin ohjusiskulla. Toisaalta Ukrainan mukaan Volodymyr Zelenskyi on yritetty salamurhata tämän sodan aikana ainakin viisi kertaa. Jos siis Venäjä on tehnyt näin, miksei Ukraina tekisi samalla tavalla? Ukrainalaisten pitää kuitenkin se ymmärtää, että jos Putinin murhaaminen onnistuisi, siitä voisi koitua arvaamattomia seurauksia.