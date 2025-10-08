Amnestyn toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mielestä suomalaisen Mikko-Matias Koiviston karkotusprosessi USA:sta ei ole kaikessa epäinhimillisyydessäänkään ainutlaatuinen.

MTV Uutiset kertoi viikonloppuna suomaissyntyisestä Mikko-Matias Koivistosta, joka karkotettiin USA:sta kesäkuussa.

Koivisto, 43, oli muuttanut New Yorkiin kuusivuotiaana suomalaisvanhempiensa kanssa, eikä hän ollut tullut koskaan hankkineeksi USA:n kansalaisuutta tai siellä pysyvään asumiseen ja työskentelyyn oikeuttavaa green cardia – koska ilmankin oli hyvin pärjännyt.

Luotiliiveihin pukeutuneet asemiehet ottivat perheenisän kiinni kesäkuisena aamuna tämän ollessa lenkillä koiransa kanssa. Koivisto laitettiin käsirautoihin ja vietiin sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle poliisilaitokselle.

Koivistolta kysyttiin siellä, haluaako hän karkotuskeskukseen, josta käsin hän voisi valittaa karkotuspäätöksestä, vai tulla heti karkotetuksi Yhdysvalloista Suomeen. Koivisto kertoo valinneensa jälkimmäisen vaihtoehdon.

Siitä huolimatta Koivisto siirrettiin vankilaan, jossa hän joutui odottamaan Suomeen pääsyä lopulta yli kolme kuukautta.

Vankilassa hän koki muun muassa väkivaltaa ja nälkää ja kohtasi syöpäläisiä sekä todisti yhden asukkaan itsemurhan.

Koko aikana hän ei päässyt tapaamaan ketään viranomaista, joka olisi ollut perillä hänen karkotuksensa etenemisestä.

Vasta kun hän otti yhteyttä Suomen Washingtonin-suurlähetystöön, alkoi tapahtua.

"Hyvin tavanomaiselta kuulostaa"

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mukaan Koiviston kuvaukset karkotuksesta ja karkotuskeskuksista eivät valitettavasti tuo esiin mitään sellaista, mitä niistä ei jo tiedetä.

– Huonoa ruokaa, liian ahdasta, väkivaltaa eikä pääsyä lääkäriin eikä asianajajan puheille. Asiaa ei edes välttämättä käsitellä lainkaan. Karkotettu vain odottaa ja odottaa, että jotain tapahtuisi. Hyvin tavanomaiselta kuulostaa, Johansson kommentoi MTV Uutiset Livessä.

Johanssonin mukaan jopa sadattuhannet ihmisiset ovat kokeneet saman kohtalon tai ovat parhaillaan samassa tilanteessa.

– Toivoisin, että meitä ei tarvitsisi muistuttaa ihmismielisyydestä vai sitä kautta, että kyseessä on suomalainen. Siellä on kaikenmaalaisia, jotka joutuvat saman kohtalon kohteeksi.

Sama meno, eri keinot

Yhdysvallat on tiukentanut tuntuvasti maahanmuuttolinjaansa sen jälkeen, kun republikaanien Trump aloitti toisen presidenttikautensa tammikuussa 2025.

Johansson muistuttaa, että karkotusten määrä ei ole kuitenkaan nyt merkittävästi korkeampi kuin se oli edellisten presidenttien Joe Bidenin ja Barack Obaman aikana.

– Silloin vain tapa hoitaa niitä oli vähemmän näyttävä ja spektaakkelimainen kuin nyt, kun ihmisiä revitään kaduilta, viedään pidätyskeskukseen ja lennätetään johonkin kolmanteen maahan.

USA:ssa vallitsee Johanssonin mukaan siksi pelon ilmapiiri.

– Ja sitä presidentti Donald Trump taitaa jopa haluta.

Tarkkaa tietoa karkotettujen määrästä ei Amnestyllä ole, mutta jo tänä vuonna puhutaan sadoistatuhansista ihmisistä. Tilastojen mukaan eniten ihmisiä on karkotettu Latinalaisen Amerikan maihin, kuten Meksikoon ja Guatemalaan.

MTV Uutisten haastatteleman Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan Suomen kansalaisia karkotettujen joukossa on tänä vuonna ollut 5–10.

USA:n vankilat ovat ongelma

Yhdysvaltain vankilalaitos on Amnestyn mukaan ollut ongelma vuosikausia. Vankilaan heitetään pienistäkin rikoksista, ja siksi ne ovat täynnä.

– Vankilalaitosta on myös yksityistetty, jolloin tietenkin voitontavoittelussa on helpompi leikata palveluista ja sitä kautta ehkä tienata enemmän, Johansson selittää.

– Pahoinpitelyt, kidutukset, kaltoinkohtelu ovat hyvin tavallisia yhdysvaltalaisissa vankiloissa.

Miksi kukaan ei sitten ei tee mitään, ja eikö esimerkiksi oikeuslaitos puutu asiaan?

Johanssonin mukaan Amnestyn jäsenet vierailevat USA:n pidätys- ja karkotuskeskuksissa sekä vankiloissa säännöllisesti.

Amnesty on myös nostanut esiin joitain yksittäisiä tapauksia ja kampanjoinut heidän puolestaan. Parissa tapauksessa kampanjointi on tuottanut tulostakin.

USA:n oikeuslaitos ei Johanssonin mukaan sen sijaan toimi niin kuin sen suomalaisen oikeustajun mukaan pitäisi.

– Oikeuslaitos on se taho, joka pystyisi vaikuttamaan karkotuksiin, mutta korkein oikeuskin on hyväksynyt tietyissä tilanteissa karkotukset myös kolmansiin maihin, eli maahan, joka ei ole karkotetun kotimaa.

– Tämähän perustuu tietenkin siihen, että Trump on saanut kannattajansa korkeimman oikeuden jäseniksi.

"Olen nyt turvallisessa paikassa"

Suomeen syyskuussa päässyt Mikko-Matias Koivisto sanoo, että vaikka hän rakastaa Yhdysvaltoja edelleen, hän ei aio sinne palata. Toistaiseksi se ei olisi mahdollistakaan, koska hän sai osana karkotuspäätöstään kymmenen vuoden maahantulokiellon. Koivisto toivoo, että Klarissa-vaimo ja tytär pystyisivät sen sijaan muuttamaan Suomeen.

Juuri nyt hän keskittyy työnhakuun. Ensimmäinen työhaastattelukin on jo takanapäin.

– Olen nyt turvallisessa paikassa. Tämä on kuitenkin maa ja kulttuuri, johon en ole tottunut, Koivisto kommentoi MTV Uutisille.

Yhdysvaltojen johdolle hän haluaisi Amnestyn Johanssonin tapaan kertoa, että karkotuksia hoidettaisiin myös polkematta karkotettavien oikeuksia.

