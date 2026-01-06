Seitsemän maata sanoo yhteislausunnossaan, että vain Tanska ja Grönlanti voivat päättää niitä koskevista asioista.
Lausunto on julkaistu muun muassa Tanskan pääministerin kanslian X-tilillä.
Lue myös: Trumpin neuvonantaja: Millä oikeudella Tanska hallitsee Grönlantia? – Tanskassa kriisikokous
Lausunnossa ovat mukana Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Puolan pääministeri Donald Tusk, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.
Lausunnossa painotetaan, että arktisen alueen turvallisuus on yksi Euroopan prioriteeteista.
1:33Katso video: Grönlanti on kiinnostanut Yhdysvaltoja ennekin.