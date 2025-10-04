Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin asemasta on herännyt laajaa huolta talouselämässä, koska presidentti Donald Trump on halunnut erottaa keskuspankin johtohenkilöitä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin on pelätty uhkaavan maansa keskuspankki Fedin itsenäisyyttä, koska Fed ei ole laskenut ohjauskorkojaan Trumpin toivomalla tavalla.

Taloudessa keskuspankin itsenäisyyttä pidetään lähes pyhänä, ja presidentti Trumpin ilmaisemat halut vaihtaa pankin johtohenkilöitä ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla.

Trump on toistuvasti moittinut julkisuudessa Fedin pääjohtaja Jerome Powellia ja yritti erottaa johtokunnan jäsen Lisa Cookin. Cookin erottamisyritys on ainakin toistaiseksi jäissä, mutta oikeuskäsittely jatkuu.

Donald Trump on tehnyt kaikkensa erottaakseen Lisa Cookin.AFP / Lehtikuva

Huolet ovat toistaiseksi markkinoilla hieman hälvenneet, kun Trump ei näytä pystyvän tekemään ainakaan suurta pankkivallankumousta.

– Näyttäisi ainakin toistaiseksi siltä, etteivät presidentti Trumpin mahdollisuudet uhata Fedin itsenäisyyttä ole hirvittävän suuret. Sijoittajat vaikuttavat ajattelevan, että tämä on nyt yksi asia muiden joukossa ja todennäköisyys suurille vaikutuksille on pieni, pohtii Nordean päästrategi Antti Saari.

Johtokunnassa useita jäseniä

Trump saa nimittää uuden pääjohtajan sen jälkeen, kun Powellin kausi päättyy. Pääjohtajan nimitys ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, sillä Fedin päätökset syntyvät johtokunnan kesken.

– Kyse on enemmän siitä, että siellä on johtokunnassa useampi jäsen, jotka äänestävät. Jos keskuspankkiirien toimikaudet pysyvät riittävän pitkinä, niin ei voida olettaa, että he ottavat kulloiseltakin presidentiltä ohjeita vastaan. Tilannetta on syytä kuitenkin seurata, Saari toteaa.

Jos Fedin itsenäisyys heikkenisi, vaikutuksia näkyisi erityisesti valuutta- ja korkomarkkinoilla sekä hieman myös osakemarkkinoilla. Ainakin heilunta lisääntyisi.

Voiko Eurooppa hyötyä?

MTV:n Uutisextran haastattelussa vieraillut Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde jätti oven auki sille, että epävarmuus Yhdysvalloissa sataisi taloudellisesti Euroopan laariin. Yhdysvallat on maailman suurin ja vetovoimaisin talous, mutta Eurooppa on tällä hetkellä yrityksille vakaampi ja helpommin ennustettava manner.

– Jos nykyinen tilanne vahvistaa euron roolia, ja sijoittajat ja säästäjät huomaavat, että Eurooppaan sijoittaminen on hyvä asia, me tarjoamme heidän tarvitsemansa vakauden, Lagarde sanoi.

Lagarde myös muistutti, että keskuspankkien itsenäisyys on äärimmäisen tärkeätä.

– On myös paljon esimerkkejä tilanteista, joissa keskuspankki ei ole itsenäinen ja joutuu paineen alaiseksi. Tällaiset tilanteet eivät pääty hyvin, Lagarde sanoi.

Lagarde ei halunnut kommentoida yksityiskohtaisesti Fedin tilannetta.

1:56 Katso tästä tv-juttumme Lagarden haastattelusta.

Lue

Euroopan pankkipomo Lagarde hoputtaa digieuroa käyttöön, mutta hänen lompakossaan on aina tällainen nippu seteleitä

EKP-pääjohtaja Lagarde MTV:n erikoishaastattelussa: Lopeta EU-sääntöjen rikkominen, Suomi

Lagarden koko haastattelu on katsottavissa MTV Katsomosta.