Venäjä ei hyväksy Yhdysvaltojen perusteluita.
Venäjän ulkoministeriö sanoo olevansa äärimmäisen huolissaan Venezuelan tapahtumista ja pitää Yhdysvaltojen toimia tuomittavana.
Yhdysvallat on sanonut ottaneensa kiinni Venezuelan presidentin Nicolas Maduron ja vienyt hänet ulos maasta.
Yhdysvaltojen teot olivat "aggressiivisia toimia", Venäjän ulkoministeriö katsoo, eikä se pidä Yhdysvaltojen niille antamia perusteita pätevinä.
Yhdysvallat on syyttänyt Maduroa ennen kaikkea Yhdysvaltoihin suuntautuvasta huumekaupasta.
Venezuela taas on syyttänyt Yhdysvaltojen haluavan maan öljy- ja mineraalivarannot.
Venäjä kuitenkin sanoo vaativansa välitöntä selvyyttä siihen, mitä todella on tapahtunut.
Jos Yhdysvallat todella on ottanut kiinni Maduron, on se Kremlin mukaan "epähyväksyttävää" ja loukkaa Venäjän mukaan itsenäisen valtion suvereniteettia.
Venäjä sanoo tukevansa Venezuelan johtoa ja Etelä-Amerikan valtioiden vaatimusta YK:n turvallisuusneuvoston kokoontumisesta.