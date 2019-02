Trump torjui Maduron tapaamispyynnön: "Venezuelassa on tapahtunut niin paljon todella kamalia asioita"

– Kieltäydyin, koska prosessi on jo pitkällä. Päätin silloin, että ei, koska Venezuelassa on tapahtunut niin paljon todella kamalia asioita. Se oli sen maanosan vaurain maa. Nyt siellä näkee köyhyyttä, epätoivoa, rikollisuutta ja kaikkea muuta mitä tapahtuu, Trump perusteli.

Trump on monesti sanonut, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä ja linjasi taas, että myös sotilaallisen voiman käyttäminen Venezuelassa on mahdollista. Yhdysvallat on tunnustanut oppositiojohtaja Juan Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

USA:n joukkoja jää Iraniin "pitämään sitä silmällä"

– Me palaamme, jos on pakko. Meillä on hyvin nopeita lentokoneita ja hyviä kuljetuskoneita. Me voimme palata hyvin nopeasti, Trump vakuutti.