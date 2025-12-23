Yhdysvaltojen ja Venezuelan välit ovat kiristyneet viime kuukausina.
Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin olisi parempi keskittyä Venezuelan uhkailemisen sijaan kotimaansa ongelmiin.
Maduro esitti kommenttinsa televisioidussa puheessa paikallista aikaa maanantaina. Trump oli tätä ennen sanonut muun muassa, että Maduron olisi fiksua luopua vallasta.
Maiden välit ovat kiristyneet viime kuukausina, kun Yhdysvallat on lisännyt taloudellista ja sotilaallista painetta Venezuelaa kohtaan.