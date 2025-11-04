Valkoisen talon julkaisemissa kuvissa nähdään naurava Xi.
Yhdysvaltojen Valkoinen talo on julkaissut Kiinan presidentistä Xi Jinpingistä kuvia, joissa tämä vaikuttaa nauravan silmät kiinni.
Tätä ei Kiinassa herkästi nähtäisi, sillä valtionmediat pitävät tarkasti kiinni 12 vuotta maata hallinneen Xin itselleen luomasta julkisuuskuvasta, johon jatkuva vakavuus kiinteästi kuuluu.
Asiasta kertoo yhdysvaltalaismedia CNN.
Kuvat nauravasta Xistä otettiin Etelä-Koreassa 30. lokakuuta, jolloin Kiinan presidentti tapasi Yhdysvaltojen kollegansa Donald Trumpin.
Trump ja Xi solmivat kauppasopimuksen, jonka on laajalti tulkittu aloittaneen vuoden mittaisen välirauhan Yhdysvaltojen aloittamaan kauppasotaan.
