Kiinan teollinen ylivoima uhkaa pyyhkiä Euroopasta kokonaisia aloja työpaikkoineen.
Kemianteollisuuden mukaan Euroopassa on käynnissä raju Kiina-shokki, jonka myötä kokonaisia strategisia teollisuudenaloja uhkaa kadota pysyvästi Kiinaan ja viedä mennessään valtavia määriä teollisia työpaikkoja.
Kiinalaiset tuotteet pärjäävät nykyään hyvin sekä hinnoissa että laadussa, todetaan Kemianteollisuuden toimialakatsauksessa. Katsauksen mukaan Kiinan teollinen ylivoima perustuu kuitenkin valtion voimakkaasti tukemaan teollisuuspolitiikkaan, joka ei voi jatkua loputtomiin.