Urheilullisen Sophien "vatsavaivat" olivatkin merkki syövästä

Kärsi monista eri oireista

"Lääkäri sanoi, etten venyttele kuntosalin jälkeen kunnollisesti"

Syövät jaotellaan levinneisyysasteisiin, joita on viisi: nolla tarkoittaa pientä paikallista syöpää, joka ei leviä, nelonen taas laajalle levinnyttä syöpää tai syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä.

Unelmat katkolla: "Olen aina haaveillut äidiksi tulemisesta"

Tavallisesti vastaava syöpä olisi parantumaton, mutta Sophien mukaan hänellä on ollut tuuria, sillä hänen syöpänsä on reagoinut suotuisasti hoitoihin. Syöpä on kuitenkin levinnyt keuhkoihin, ja hoidot tulevat kestämään pitkään. Leikkauksessa poistettiin 15 sentin kasvain .