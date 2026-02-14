Ruotsalaislehti Expressen nosti esille Ruotsin ja Slovakian välisessä ottelussa käyneen tuomarivirheen, jossa Slovakian kolmatta maalia edelsi paitsio. Jos Ruotsi olisi voittanut ottelun 5-2-lukemin 5-3-lopputuloksen sijaan, niin se olisi voittanut lohkon ja edennyt suoraan puolivälierävaiheeseen. Kuvan paitsiotilanteesta voit katsoa Expressenin jutusta.

Ruotsi johti ottelua vielä loppuhetkillä 5-2-lukemin, mutta Lucas Raymondin jäähyn myötä Slovakia pääsi peliin mukaan. Slovakia kavensi eron kahteen maaliin 39 sekuntia ennen ottelun päättymistä. Slovakian ei olisi kuitenkaan koskaan pitänyt päästä tekemään kavennusosumaa.

Uusintakuvat osoittivat, että tuomareilta meni ohi selkeä paitsio, kun kellossa oli aikaa minuutti ja 23 sekuntia. 44 sekuntia myöhemmin Slovakia viimeisteli maalin. Libor Hudacek oli useita metrejä Ruotsin alueella joukkuetoveri Juraj Slafkovskyn tuodessa kiekon yli siniviivan.

– Se ei ollut hyvä. Linjatuomarilla ei ole paras mahdollinen sijoittuminen. Se on suoraan sanottua huonoa, että ei näe tällaista näin korkealla tasolla kuin olympialaiset ovat, tuomari-ikoni Thomas Andersson totesi Expressenille.

Ruotsilla ei ollut haastomahdollisuutta, sillä kiekko kävi kertaalleen joukkueen puolustusalueen ulkopuolella. Ilman osumaa Ruotsi olisi voittanut lohkon ja edennyt suoraan puolivälieriin. Tällöin Slovakia olisi ollut lohkossa toisena ja Italian 11-0-lukemin voittanut Suomi kolmantena.