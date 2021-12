Uponneesta autosta löytyneen Jussi Peltolan isä kerää nyt etsijäveljeksille 10 000 euroa – näin he aikovat käyttää rahat

Vasta avatun rahankeräyksen taustalla on veljesten löytämän, edesmenneen Jussi Peltolan isä Juha-Pekka Peltola.

”Ilman veljeksiä Jussia ei olisi löytynyt”

– Heidän auttamisensa on minulle sydämen asia.

Toinen veljistä: Rahankeräys täysi yllätys

Suunnitelmissa kokeellistakin tekniikkaa

Myös veljesten käyttämää pienoissukellusvenetekniikkaa on tarkoitus kehittää.

– Tarkoitus on saada kokoa pienemmäksi, laittaa erilaista kameratekniikkaa ja parantaa suorituskykyä oikeastaan kaikilta osin, Suanto kuvailee.

Hän kertoo, että sukellusveneeseen on kehitteillä myös ”tietynlaista uutta tekniikkaa”, johon on tarkoitus panostaa. Siitä, mistä tässä tekniikassa on kyse, ei Suanto halua tarkemmin kuitenkaan vastata, kertoen kyseessä olevan ”kokeellisen tason tavaraa”, jonka toimivuutta vasta selvitetään.