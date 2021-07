Veljekset päättivät löytää vuosia sitten kadonneen Juuso Peltolan – näin vaikeassa paikassa veteen uponnut auto oli

Etsintöihin rakennettiin sukellusrobotti

Veljeksillä oli alusta lähtien hypoteesi siitä, että kyseessä on ollut onnettomuus. Sitä myöten oli selvää, että luvassa on vesistöetsintöjä, jotka vaativat sopivan kaluston.

Toinen vierailu paikalle tärppäsi

Viistokaiun avulla saatiin useita epävarmoja havaintoja, joita veljekset päättivät kuitenkin tutkia tarkemmin. Paikkaan viskattiin heittomagneetti, joka varmisti, että veden alla on metallia. Kuitenkin vasta paikkaan lähetetty sukellusrobotti varmisti, että joessa on katollaan auto. Silloin veljekset tiesivät, että heidän on soitettava hätäkeskukseen.