Näin Leppävirran vainaja ja auto löytyivät: Taustalla samat veljekset, jotka löysivät kesällä 9 vuotta kateissa olleen Jussi Peltolan – "Kyllähän meillä on hyvä tuuri ollut"

Viime viikolla poliisi vahvisti, että Leppävirralta on nostettu järvestä ylös auto ja vainaja. Löydön takana ovat veljekset Antti ja Arto Suanto sekä heidän rakentamansa sukellusrobotti.

Poliisi ei ole vielä vahvistanut Leppävirran vainajan henkilöllisyyttä tai auton tuntomerkkejä, mutta todennäköisesti kyseessä voi olla vuonna 2006 Leppävirralta autoineen kadonnut Juha Laitinen. Tapauksen tutkinnanjohtaja ei toistaiseksi ole myöntänyt eikä kiistänyt henkilöllisyysasiaa. Savon Sanomien tietojen mukaan löytöpaikka on Leppävirran Kotalahdella päin.

Antti Suanto vahvistaa, että veljekset keskittivät vesistöetsintänsä Leppävirralle siksi, että kyseinen henkilö on ollut pitkään kateissa paikkakunnalla.

– Kyllä se näin on, Suanto sanoo.

Yksityiskohtia myöhemmin

Koska poliisi ei vielä ole tiedottanut Leppävirran autolöydöstä virallisesti, Suanto ei täsmennä, minkälaisen auton he järvestä löysivät.

Suanto pitää myös löytöpaikan ja -ajankohdan toistaiseksi omana tietonaan, jotta poliisitutkinta ei häiriinny. Poliisi on aiemmin tiedottanut, että kadonneen Juha Laitisen käytössä oli sininen Seat Toledo.

Jos vainaja on Laitinen, veljesten löytö ei kytkeydy tavalliseen katoamiseen vaan henkirikostutkintaan. Poliisi nimittäin epäilee Juha Laitisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Peltola löytyi kesällä

Veljesten aktiivisesta toiminnasta kadonneiden löytämiseksi on epäilemättä ollut suuri apu virkavallalle. Mikäli Juha Laitisen löytyminen voidaan varmistaa, kyseessä on jo toinen lyhyen ajan sisään ratkennut katoamismysteeri.

– No kyllähän meillä on hyvä tuuri ollut. Totuus on se, että vesistöetsinnät ovat ihan älyttömän vaikeita myös poliiseille.