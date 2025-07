Lounais-Suomen poliisi etsii kahta 7-vuotiasta tyttöä.

Kateissa olevat tytöt on poliisin mukaan nähty viimeksi kello 14 jälkeen Turun Vasaramäessä.

Toisella tytöllä on päällään sininen röyhelöhame ja t-paita, jossa on kissan kuva. Toisella tytöllä on vaaleanpunainen mekko ja hopeiset ballerinat.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.