Heidin auto upposi samaan synkkään vesistöön Äänekoskella, josta lähes 9 vuotta sitten kadonnut Jussi Peltola löytyi: "Uimaan mennessä ei näe omia varpaitaan"

Äänekoskelaiselle Heidi Turpeiselle Suojoen ylittävä silta on tuttu paikka. Hän on käynyt siellä lapsiensa kanssa uimassa. Vahingoltakaan ei olla vältytty.

– Se on tosi virtainen paikka. Vesi on pimeää ja synkkää. Uimaan mennessä ei näe omia varpaitaan.

"Mikä tunne vanhemmilla"

– Kaikki se tietotaito ja jopa omaa rahaa on käytetty muiden auttamiseksi. Tosi hyvä, että maailmassa on sellaisia ihmisiä, Eriksson sanoo.

MTV Uutiset Liven haastattelemilla Anna ja Håkan Erikssonilla on kaksi poikaa.

– Mietin, että jos he olisivat lähteneet ajelemaan mökiltä ja hävinneet matkalla, eikä yhtään tietäisi missä he ovat. Etsittäisiin vaikka kuinka paljon, eikä kuitenkaan löydettäisi. Mikä tunne vanhemmilla on varmasti ollut. Sitä olen monesti miettinyt.