Harrastelijat löysivät lähes 9 vuotta sitten Äänekoskella kadonneen Jussi Peltolan – poliisi kertoo, miksi sama ei onnistunut heiltä

Poliisi uskoo, että Peltola on ajanut Suojokea edeltävän suoran jälkeen tienvierta pengertä pitkin jokeen.

Miksi poliisi ei löytänyt vuosia joessa ollutta autoa?

Poliisi on etsinyt Peltolaa jo vuosien ajan, ja myös kyseistä paikkaa on virkavalta tutkinut jo varhaisessa vaiheessa tutkintaa. Miksi autoa ja vainajaa ei löydetty jo aiemmin?

Hän kertoo, että poliisilla on käytössään vain rajalliset keinot, ja tässä tapauksessa poliisi oli käyttänyt koiraa ja sen aikaista viistokaikuluotainta.

– Tekniikka on kehittynyt valtavasti. Koira ei ole ilmaissut tässä, viakka kohta on ollut hyvin potentiaalinen paikka, eikä poliisin laitteilla ole saatu sellaisia viitteitä, että siellä olisi ajoneuvo, Latvala kertoo.

Poliisi pitää löytötapaa poikkeuksellisena

Latvala kehuu siivilietsijöiden rakentaneen ansiokkaasti laitteet, jolla viimeisintä tekniikkaa käyttäen etsinnät onnistuivat. Kun he paikansivat auton ja soittivat hätäkeskukseen, pelastuslaitos ja poliisi saapuivat sukeltajien kanssa nostamaan autoa. Latvala kuvailee nostoa pitkäksi prosessiksi, joka kesti pitkälle aamuyöhön.

Poliisilla on varmuus, että vedestä nostettu auton on Peltolan kadotessaan käyttämä auto. Sisällä ollut vainaja on kuitenkin ollut vedessä pitkään, joten varmuus tämän henkilöllisyydestä saadaan DNA-testeissä, joiden tuloksen ennakoidaan tulevan pian.