Esa Anttalaisen Ari-poika katosi ja löytyi hukkuneena – kiittelee Äänekoskella Jussi Peltolan löytäneiden veljesten toimintaa

Anttalainen tietää mistä puhuu: hänen Ari-poikansa katosi Kotkassa vuonna 2007 ja oli kateissa puoli vuotta. Myöhemmin poika löytyi hukkuneena.

Pahinta, mitä kuka tahansa lapsen vanhempi voisi kuvitella, on lienee se, että omalle lapselle tapahtuisi jotakin. Vielä pahemmaksi kuvaillaan kuitenkin piinaa, joka on kadonneen omaisilla.

– Epätietoisuus on varmasti yksi niitä vaikeimpia asioita kestää ja ymmärtää. Jos kuolemantapaus sattuu, niin ihminen tekee surutyön. Kadonneen kohdalla surutyötä ei pysty tekemään päätökseen saakka – minun mielestäni ei siinäkään tapauksessa, että kadonnut julistetaan kuolleeksi. Mutta kun varsinaista vainajaa ei ole, Anttalainen sanoo.

Omaisilla satoja kysymyksiä vaille vastauksia

Anttalainen on aiemmin toiminut kadonneiden henkilöiden omaisille tarkoitetussa yhdistyksessä, ja hän kuuluu Facebookissa kadonneiden läheisille suunnattuun ryhmään.

– Ryhmien tarkoituksena on antaa vertaistukea. Näissä katoamistapauksissa kysymyksiä on satoja enemmän kuin vastauksia. Niihin ei oikein kukaan osaa antaa vastausta. Vertaistuki on hyvin tärkeä elementti.

– Tapauskohtaista se toki on, millaisia ajatuksia omaisella on. Mutta monella on mielessään samankaltaisia kysymyksiä: Mitä? Miksi? Milloin? Mitä on tapahtunut?

Arjen asiat tekevät tilanteesta vielä raskaamman

Oli tilanne sitten mikä tahansa, arki on arkea ja myös kadonneella henkilöllä on juoksevia menoja ja asioita, jotka on hoidettava – esimerkiksi vuokraisäntä saattaa kaivata kadonnutta vuokralaista.

Asioita ei voi jättää hoitamatta, ja tämä on monesti vaikeaa kadonneen läheisille.

– Kadonneen asioiden hoitaminen tulee hyvin äkkiä esiin. Monesti kysytään, miten niitä voi hoitaa, kun kaikki kulut juoksevat. Sitä ihmistä ei ole hoitamassa omia pankkiasioitaan. Vuokranantajakaan ei välttämättä kauan odottele, että sanoo asunnon irti. Varsinkin silloin kun tilanne on akuutti, ei omaisella tahdo järkikään juosta.

– Onneksi meidän tapauksessamme saimme tiedon, että kadonneen edunvalvojan asemaa voi hakea ja haimme sitä aika äkkiä. Se helpotti pankkiasioiden hoitamista.

Etsintöjen käynnistäminen viranomaisten toimesta tapauskohtaista

Poliisi ei Suomessa ryhdy kummoisiinkaan toimiin kadonneen kohdalla, ellei kadonnut henkilö ole vanhus, lapsi tai välittömässä vaarassa esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Myös rikosepäily voi johtaa etsintäoperaatioon, mutta muutoin kadonnut voi pysyä kadonneena kaikessa rauhassa pitkän aikaa.

Suomessa toimii myös eri järjestöjen muodostama Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Palvelu ei kuitenkaan voi toimia tällaisissa tilanteissa, ellei poliisi pyydä sitä erikseen.

– Katoaminen sinällään ei ole rikos. Perusterve nuhteeton Suomen kansalainen on kieltämättä tuollaisessa asiassa aikamoinen väliinputoaja. Tapaus on hetken aikaa pinnalla, mutta jos mitään ei selviä, niin uusia tapauksia tulee pinon päälle ja hiljakseen se aiempi katoaminen painuu vähän kuin unohduksiin, Anttalainen harmittelee.

– Kadonneen omaisista tuntuu siltä, että miksi jälki lasketaan kylmenemään? Meidän tapauksessamme poliisi jäi aika pitkälle odottelemaan, että jotakin vain ilmaantuisi. Esimerkiksi silminnäkijöitä tai muuta, hän jatkaa.

Kotkan edustalla on laaja merialue ja Anttalaisen Ari-poikaa etsittiin jonkin aikaa robottikameralla. Myös lentoetsintöjä tehtiin jonkin verran.

Anttalainen arvelee näin laajojen toimenpiteiden olevan sen seurausta, että Kotkassa oli sattumalta samana vuonna kateissa kaksi nuorta miestä.

– Se saattoi jossakin määrin vaikuttaa, Anttalainen pohtii.

Lopulta perhe sai suruviestin: Ari-poika oli löytynyt hukkuneena. Ruumiin tunnistamista poliisi ei suositellut, sillä vainaja oli ollut niin pitkään vedessä. Anttalaiset tunnistivat poikansa muun muassa vaatetuksen perusteella ja lisäksi tehtiin DNA-testi.

Jussi Peltolan löytäneiden veljesten toiminta on ihailtavaa

Kokemattomat etsijät saattavat eksyä itsekin, jos kadonnutta haetaan metsikköiseltä alueelta.

Anttalaisen mukaan on myös mahdollista, että poliisi pelkää mahdollisen rikospaikan tallautuvan, jos kadonnutta etsitään vapaaehtoisten toimesta.

– Tämän toisen Kotkassa kadonneen äiti olisi halunnut laittaa pystyyn oman etsintäryhmänsä, jossa olisi ollut vapaaehtoisia. Poliisit vähän kuin kielsivät tällaisen toiminnan jostakin syystä. Sellaista ei saisi muka järjestää. Perusteluja en kyllä muista, mutta se etsintäpartio peruuntui.

Hiljattain uutisoitiin lähes yhdeksän vuotta kadoksissa olleesta Jussi Peltolasta. Hänen autonsa löytyi kahden tavallisen maallikon toimesta. Peltolan löytäneillä veljeksillä oli teknistä osaamista ja he olivat itse rakentaneet esimerkiksi kaikuluotaimen.

Veljekset ovat haastattelussa kertoneet aikovansa jatkaa etsintäpuuhia myös muiden kadonneiden kohdalla.

Anttalaisen mukaan tällaisella työllä on paikkansa.