Veljekset katsoivat Kadonneet Suomi -sarjaa ja päättivät löytää vuodesta 2012 kateissa olleen Jussin – nyt he onnistuivat: "Heillä oli pienoissukellusveneet ja viistokaikuluotaimet"

Juha Peltola vastaa puhelimeen huojentuneena.

– Poliisi soitti aamulla kello 8.15 ja kertoi, että auto on löytynyt. Yhdeksän vuoden odottelu ja piina on tänä aamuna päättynyt siihen huojentavaan tietoon, että poika on löytynyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Peltola kertoo, että auton ja vainajan löysivät sivulliset, jotka olivat seuranneet kadonneista kertovaa tosi tv -sarjaa.

– Kaksi veljestä olivat katsoneet Kadonneet Suomi -sarjaa. Veljekset olivat siitä motivoituneet ja päättäneet, että he löytävät auton. Heillä oli erikoislaitteet. He olivat itse rakentaneet veneen ja he olivat löytäneet auton eilen illalla.

Poliisin etsinnät eivät olleet tuottaneet tulosta yleisövihjeistä huolimatta. Poliisi on saanut tasaisesti yleisövihjeitä myös Google Earth -satelliittikuvista, joissa kyseisen miehen katoamisalueen vesistörannoilla on näkynyt uponneen auton näköisiä varjostumia. Virkavalta on käynyt tarkistamassa paikat.

Lopulta varsinaiseen etsintään ryhtyivät täysin yksityiset henkilöt.

– Nämä veljekset olivat etsineet järven eri alueilta autoa. Heillä oli pienoissukellusveneet ja viistokaikuluotaimet.

– Soittelin pojille ja kiittelin siitä työstä minkä he olivat tehneet, että saatiin tämä asia päätökseen.

Poliisi nosti auton vedestä viime yön aikana.