Upea päivä eikä tekisi mieli mennä ulos? Sinäkin saatat tuntea "syyllisyyttä auringonpaisteesta" – tästä on kyse

Bustle -sivuston mukaan TikTokissa ilmiö on nimetty syyllisyydeksi auringonpaisteesta (sunshine guilt).

– Tunnen painostusta mennä kävelylle ja nauttia säästä niin kauan kuin se kestää. En voi nyt nauttia olostani sisällä, koska ajattelen koko ajan, että minun pitäisi olla ulkona. Joten käytännössä päiväni on pilalla, käyttäjä toteaa videollaan.

Miksi sisällä vietetty päivä tuntuu vähemmän kannattavalta vaihtoehdolta?

Kalifornialaisen Moment of clarity -mielenterveyslaitoksen psykologi Nadia Teymoorianin mukaan auringonpaisteen aiheuttama syyllisyys voi olla erityisen tuskallista, jos oletat kaikkien muiden olevan ulkona ja nauttivan elämästään.

Jos asut paikassa, jossa aurinkoinen sää on ehdottomasti enemmän poikkeus kuin sääntö, syyllisyys sisällä vietetystä päivästä on todennäköisesti vielä pahempaa.

On myös helppoa alkaa vertailemaan omaa päiväänsä muiden päiviin. Jos ystäväsi julkaisee kuvan aurinkoiselta piknikiltä ja itse olet katsonut melkein kokonaisen kauden rakkausrealitya suoratoistopalvelusta, olo saattaa tuntua laiskalta, vaikka tekisit juuri sitä, mitä haluat.

Välillä on täysin hyväksyttävää "hukata" päivä

Ihminen ei yksinkertaisesti aina pysty syleilemään alkavan päivän tuomia mahdollisuuksia ja se on täysin hyväksyttävää.

Jos syyllisyys kuitenkin tarraa kiinni, Kevin Balcastro kehottaa pohtimaan huolen juurisyitä. Voi olla, että ajatus siitä, että sisällä vietetty päivä on pahasta, kumpuaa kasvatuksesta ja olet hyväksynyt väittämän todeksi sitä enempää ajattelematta.

Nadia Teymoorianin mukaan se, että osaat jäädä tarvittaessa kotiin, on itsestään huolehtimista. Vaikka Teymoorian kehottaakin haukkaamaan raitista ilmaa niin usein kuin on mahdollista, on täysin sallittua ohittaa muutama aurinkoinen päivä silloin tällöin.