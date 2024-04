Saako sairauslomalla olla, jos ei ole kuumetta? Ylilääkäri kertoo levon tarpeen merkit

– Ehkä se on jonkinlaista vanhanaikaista ajattelua: sitten, kun on kuume, täytyy levätä sängyssä, ylilääkäri Heli Kivimäki Pirtestä pohtii.

– Kyllähän kuume on sairauden merkki, mutta ei se ainoa ole. Ihmiset helposti ajattelevat psyykkisistä oireista, että jos tämän sijaan olisi jalka poikki, olisi helppoa olla sairauslomalla. Se olisi selkeä merkki, joka oikeuttaa levon. Mutta ei kuume ole lääkärin näkökulmasta sairauden ainokainen merkki. Olemassa on kuumeettomia keuhkokuumeita, ja muitakin merkkejä vakavasta infektiosta on kuin kuume.