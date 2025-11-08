Donald Trump on toistuvasti kehottanut Euroopan maita lopettamaan öljyn ja kaasun ostamisen Venäjältä.
Unkarin pääministeri Viktor Orban lupasi ostaa Yhdysvalloilta satojen miljoonien dollarien arvosta amerikkalaista nesteytettyä maakaasua vastineeksi luvasta poiketa Venäjälle asetetuista öljy- ja kaasupakotteista, Valkoisen talon viranomaislähteet.
Samassa yhteydessä lähteet täsmensivät, että poikkeuslupa annettiin vain vuodeksi. Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto väitti aikaisemmin, ettei luvan voimassaoloaikaa olisi rajoitettu.
Lue myös: Ulkoministeri: Trump antanut Unkarille luvan poiketa pakotteista
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perusteli poikkeuslupaa sillä, että Unkarin on vaikeaa saada öljyä ja kaasua muualta, koska maalla ei ole satamia.
Toisen samankokoisen sisämaavaltion Tshekin irrottautuminen venäläisenergiasta on kuitenkin sujunut hyvin, ja huhtikuussa maa kertoi päässeensä siitä kokonaan irti.
Trump on toistuvasti kehottanut Euroopan maita lopettamaan öljyn ja kaasun ostamisen Venäjältä.