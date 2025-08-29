Unkarilaisen Georgian Suomi-rakkaus ja corgien hassut kisat – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Unkarilainen Georgia rakastui Suomeen. Corgit kisasivat Liettuassa.Georgia Szollosi / AOP / Iikkamatti Hauru, MTV
Julkaistu 29.08.2025 18:51

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Jättiläispandan poikaset pääsivät ensi kertaa julkisuuteen

0:40imgKiinalainen pandakeskus esitteli jättiläispandan poikasia kameroille. Katso videolta, miltä suloiset poikaset näyttävät!

Onko tässä maailman suurin ruokasota?

AOP tomaattisotaEspanjassa nähtiin punaista.

Rauhallinen Buñolin kaupunki Espanjassa peittyi keskiviikkona tomaattimurskaan, kun kymmenet tuhannet ihmiset kerääntyivät vuotuisille La Tomatina -festivaaleille viskomaan toisiaan tomaateilla.

Lue koko juttu: Tuhannet ihmiset viskoivat tomaateilla toisiaan Espanjassa – pikkukylä peittyi punaiseen murskaan

Unkarilainen Georgia on täysin ihastunut Suomeen

2008 suomikollaasiBritanniassa asuva Georgia kertoo löytäneensä Suomesta rauhan, vapauden – ja ehkä myös rakkauden.Georgia Szollosi / AOP / Iikkamatti Hauru, MTV

Unkarilainen Georgia Szollosi on hurmannut suomalaiset sosiaalisen median päivityksillään, joissa hän ylistää Suomea lähes runollisin sanankääntein.

Lue koko juttu: Unkarilainen Georgia on täysin ihastunut Suomeen: "En voi kuvitella parempaa paikkaa viettää loppuelämääni"

Mies rakensi Eiffel-tornin takapihalleen

0:42imgRanskalainen Jean-Claude rakensi Eiffel-tornin pihalleen. Katso video!

Näin sujuu päiväkotiarki koirilta

1:37imgMitä koirat tekevät päiväkodissa? Katso video!

Janette kuvasi vaaleanpunaisen sateenkaaren

LUKIJAN KUVA Vaaleanpunainen sateenkaari Lappeenranta 2025Vaaleanpunainen sateenkaari vaatii juuri tietynlaiset olosuhteet.JANETTE LAUKKANEN

Janette Laukkanen kuvasi harvinaisen luonnonilmiön Lappeenrannassa. 

Lue koko juttu: Janette kuvasi vaaleanpunaisen sateenkaaren Lappeenrannassa – nyt kommentoi meteorologi

Belgiassa herkuteltiin jättimunakkaalla

1:16imgOrtodoksisen kirkon paaston loppumista juhlistettiin jättiläismunakkaalla. Katso video!

Sadat corgit kilpailivat Liettuassa

1:28imgCorgit ottivat mittaa toisistaan niin juoksukilpailussa kuin muotinäytöksessäkin. Katso video!

