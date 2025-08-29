Unkarilaisen Georgian Suomi-rakkaus ja corgien hassut kisat – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Jättiläispandan poikaset pääsivät ensi kertaa julkisuuteen
0:40Kiinalainen pandakeskus esitteli jättiläispandan poikasia kameroille. Katso videolta, miltä suloiset poikaset näyttävät!
Onko tässä maailman suurin ruokasota?
Espanjassa nähtiin punaista.
Rauhallinen Buñolin kaupunki Espanjassa peittyi keskiviikkona tomaattimurskaan, kun kymmenet tuhannet ihmiset kerääntyivät vuotuisille La Tomatina -festivaaleille viskomaan toisiaan tomaateilla.
Lue koko juttu: Tuhannet ihmiset viskoivat tomaateilla toisiaan Espanjassa – pikkukylä peittyi punaiseen murskaan
Unkarilainen Georgia on täysin ihastunut Suomeen
Britanniassa asuva Georgia kertoo löytäneensä Suomesta rauhan, vapauden – ja ehkä myös rakkauden.Georgia Szollosi / AOP / Iikkamatti Hauru, MTV
Unkarilainen Georgia Szollosi on hurmannut suomalaiset sosiaalisen median päivityksillään, joissa hän ylistää Suomea lähes runollisin sanankääntein.
Lue koko juttu: Unkarilainen Georgia on täysin ihastunut Suomeen: "En voi kuvitella parempaa paikkaa viettää loppuelämääni"
Mies rakensi Eiffel-tornin takapihalleen
0:42Ranskalainen Jean-Claude rakensi Eiffel-tornin pihalleen. Katso video!
Näin sujuu päiväkotiarki koirilta
1:37Mitä koirat tekevät päiväkodissa? Katso video!
Janette kuvasi vaaleanpunaisen sateenkaaren
Vaaleanpunainen sateenkaari vaatii juuri tietynlaiset olosuhteet.JANETTE LAUKKANEN
Janette Laukkanen kuvasi harvinaisen luonnonilmiön Lappeenrannassa.
Lue koko juttu: Janette kuvasi vaaleanpunaisen sateenkaaren Lappeenrannassa – nyt kommentoi meteorologi
Belgiassa herkuteltiin jättimunakkaalla
1:16Ortodoksisen kirkon paaston loppumista juhlistettiin jättiläismunakkaalla. Katso video!
Sadat corgit kilpailivat Liettuassa
1:28Corgit ottivat mittaa toisistaan niin juoksukilpailussa kuin muotinäytöksessäkin. Katso video!
Lue myös:
Elli Haloo saa lapsen
Upea valoshow tallentui videolle – katso kuinka lentokoneesta ammutut ilotulitteet valaisevat taivaan
Katso tyylinäytteet! Kalajoella kilpailtiin hiekkahiihdon MM-kisoissa
Mikä oli oma suosikkisi? Voit jakaa sen somessa aihetunnisteella #mtvuutiset #hyvauutinen
MTV Uutiset ottaa vastaan vinkkejä sekä kuvia ja videoita hyvistä kokemuksista, sankariteoista ja paikallisista ilon aiheista. Voit laittaa omasi osoitteella uutiset@mtv.fi tai tämän linkin kautta.