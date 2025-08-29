Unkarilaisen Georgian Suomi-rakkaus ja corgien hassut kisat – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

0:40 Kiinalainen pandakeskus esitteli jättiläispandan poikasia kameroille. Katso videolta, miltä suloiset poikaset näyttävät!

Espanjassa nähtiin punaista.

Rauhallinen Buñolin kaupunki Espanjassa peittyi keskiviikkona tomaattimurskaan, kun kymmenet tuhannet ihmiset kerääntyivät vuotuisille La Tomatina -festivaaleille viskomaan toisiaan tomaateilla.

Britanniassa asuva Georgia kertoo löytäneensä Suomesta rauhan, vapauden – ja ehkä myös rakkauden.Georgia Szollosi / AOP / Iikkamatti Hauru, MTV

Unkarilainen Georgia Szollosi on hurmannut suomalaiset sosiaalisen median päivityksillään, joissa hän ylistää Suomea lähes runollisin sanankääntein.

0:42 Ranskalainen Jean-Claude rakensi Eiffel-tornin pihalleen. Katso video!

1:37 Mitä koirat tekevät päiväkodissa? Katso video!

Vaaleanpunainen sateenkaari vaatii juuri tietynlaiset olosuhteet.JANETTE LAUKKANEN

Janette Laukkanen kuvasi harvinaisen luonnonilmiön Lappeenrannassa.

Janette kuvasi vaaleanpunaisen sateenkaaren Lappeenrannassa – nyt kommentoi meteorologi

1:16 Ortodoksisen kirkon paaston loppumista juhlistettiin jättiläismunakkaalla. Katso video!

1:28 Corgit ottivat mittaa toisistaan niin juoksukilpailussa kuin muotinäytöksessäkin. Katso video!

