Upea valoshow tallentui videolle – lentokoneesta ammutut ilotulitteet valaisivat taivaan Kanadassa

Lentokone kiertää taivaalla hienossa kaaressa ilotulitteiden muodostaessa värikkäitä valopalloja.
Kanadassa järjestetyssä lentonäytöksessä koettiin upea hetki. Lentokoneesta ammuttiin ilotulitteita pimeällä taivaalle.
Lentokone näyttää kiertävän taivaalla hienossa kaaressa. Sen sivuilta ammutut ilotulitteet muodostavat upeita ja värikkäitä valopalloja.
Vuosittaiseen näytökseen osallistuu kymmeniätuhansia kävijöitä, kuten ilmastoalan harrastajia ja perheitä.
Tapahtuma keräsi tälläkin kerralla useita kävijöitä.KameraOne
Tapahtumassa on monenlaisia lentokoneita nykypäivän hävittäjistä historiallisiin Warbird-koneisiin sekä siviili- ja akrobaattilentokoneita.
Joka vuosi järjestettävä kansainvälinen lentonäytös pidettiin 8. elokuuta Kanadan Abbotsfordissa. Kyseessä on Pohjois-Amerikan yksi suurimmista ilmailunäytöksistä.