Tuhannet ihmiset viskoivat tomaateilla toisiaan Espanjassa – pikkukylä peittyi punaiseen murskaan

1:54imgKatso videolta, miten espanjalaisen pikkukylän kadut värjäytyivät punaiseksi.
Julkaistu 8 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Kymmenet tuhannet ihmiset osallistuivat perinteiseen tomaattisotaan Espanjassa.

Rauhallinen Buñolin kaupunki Espanjassa peittyi keskiviikkona tomaattimurskaan, kun kymmenet tuhannet ihmiset kerääntyivät vuotuisille La Tomatina -festivaaleille viskomaan toisiaan tomaateilla.

Festivaalin aikana kylän kaduille kärrättiin arviolta 120 tonnia tomaatteja, joilla Espanjasta ja muualta maailmasta saapuneet ihmiset heittelivät toisiaan tunnin ajan.

Perinteisesti elokuun viimeisenä keskiviikkona järjestettävän tomaattifestivaalin kerrotaan saaneen alkunsa vuonna 1945 lasten välisestä spontaanista ruokasodasta.

1950-luvulla tapahtuma keskeytettiin hetkeksi Espanjan diktaattori Francisco Francon toimesta ja ihmisten protesteista huolimatta. 1980-luvulla tapahtuma alkoi saada maailmanlaajuista kiinnostusta television kautta saadun näkyvyyden myötä.

Keskiviikkona ennen tomaattisodan alkamista osallistujien joukossa nähtiin myös suuri Palestiinan lippu, jolla vaadittiin Israelin Gazaan kohdistamien iskujen lopettamista.

Buñolin kaduille kerääntyi keskiviikona arviolta 22 000 ihmistä.

