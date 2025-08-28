Janette ikuisti loppukesän iltana upean näyn Lappeenrannassa – nyt kommentoi meteorologi

Janette Laukkanen kuvasi harvinaisen luonnonilmiön Lappeenrannassa.

Laukkanen kertoo, että oli miehensä kanssa katsomassa televisiota puoli yhdeksän aikaan illalla, kun mies oli vilkaissut ikkunasta ja pyytänyt Janetten paikalle.

Vastassa oli odottamaton näky: vaaleanpunainen sateenkaari.

Pariskunta siirtyi terassille ihmettelemään ja kuvaamaan näkyä.

– Sateenkaari oli todella värikäs ja iso. Taivaan värit muuttuivat hyvin nopealla tahdilla. Noin 10 minuuttia sitä ehdimme ihailemaan, Laukkanen kertoo.

Muodostuakseen vaaleanpunainen sateenkaari vaatii täydelliset olosuhteet.JANETTE LAUKKANEN

Laukkanen voi olla tyytyväinen, että onnistui todistamaan kaaren, sillä Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan kyseessä on harvinainen ilmiö.

– Aika harvinaisia. Ei näy hirvittävän usein tai tule silminnäkijähavaintoja noista.

Vaaleanpunainen tai punainen sateenkari vaatii täydelliset olosuhteet: auringon pitää olla hyvin matalalla, joko siis laskussa tai nousussa, muina ajankohtina vaaleanpunainen sateenkari ei tule näkyviin, Rinne kertoo.

Toiseksi ilmassa pitää olla kosteutta, jotta sateenkaari voi edes muodostua.

Laukkanen toteaa, ettei osannut kuvaushetkellä aavistaa, että kyseessä voisi olla harvinainen ilmiö.

– Kävi siis tuuri, Laukkanen toteaa nyt.

Lappeenrannan lisäksi myös Puumalassa oli nähty vaaleanpunainen sateenkaari, käy ilmi MTV Uutisiin ottaneen lukijan kuvasta.

Kuva Puumalan sateenkaaresta.VILLE ASIKAINEN

Tiesitkö, että sateenkaari on täysi ympyrä?

Yleisesti ottaen sateenkaari näkyy aina auringon vastapuolella eli sen voi nähdä, kun aurinko on selän takana ja ilmassa on sadepisaroita. Sateenkaaressa auringon säteet siis heijastuvat vesipisaroista.

Entä tiesitkö, että sateenkaari ei ole tarkemmin ottaen edes kaari, vaan täysi ympyrä.

Kaari nähdään kaarena siksi, että osa sateenkaaresta jää aina horisontin taakse. Täytenä ympyränä sateenkaaren voi nähdä ainoastaan lentokoneesta.

Lisää vaaleanpunaisista sateenkaarista voit lukea ja katsoa alta.

0:15 Samuel kuvasi elokuussa 2023 videon vaaleanpunaisesta sateenkaaresta Kokkolassa.