Unicef MTV:lle: Valtioiden on pelastettava lapsia ja äitejä kotimaihinsa al-Holista – "Olosuhteet ovat lapsille traumaattiset"

Syyrian koillisosasta on kotiutettu eri maihin vuosina 2017–2020 yhteensä noin 800 lasta (YK:n raportti huhtikuussa). Tämän lisäksi on kotiutettu äitejä.

– Al-Hol on vaikea ympäristö lapsille, koska leiri on keskellä aavikkoa. Talvet ovat erityisen kylmiä ja kesät kuumia. Lapsen perustarpeet eivät täyty, ja olosuhteet ovat traumaattiset.

"Maiden tulisi kantaa vastuunsa"

– Leiriltä kotiutettujen määrä on kaukana siitä, mitä sen pitäisi olla. Valtioilla on kotiuttamistoimintaa aivan liian vähän. Maiden tulisi kantaa vastuunsa, sanoo Unicefin viestintäjohtaja Salam Al-Janabi.

Al-holin leirillä on Unicefin arvion mukaan tällä hetkellä noin 66 000 ihmistä, joista valtaosa on lapsia ja naisia. Leirillä on ihmisiä noin 60 kansallisuudesta, joista suurin osa on irakilaisia ja syyrialaisia.