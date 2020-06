Pääministeri MTV:lle al-Holin palaajista: "Vakavia turvallisuushuolia liittyy"

– En pysty ottamaan yksilöihin kantaa, selvää on se, että tämä tilanne on haastava niin yhteiskunnan turvallisuuden näkökulmasta kuin lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, Marin kertoo.

Marin mukaan hallitus on aikaisemmin linjannut, että se pyrkii ottamaan leirillä olevat lapset takaisin Suomeen niin pian kuin mahdollista, mutta koronavirustilanne on vaikeuttanut paluun järjestämistä. Marin myös vahvistaa, että hänen tietojensa mukaan eilen palanneet lapset ja aikuiset olivat tulleet omin avuin Turkkiin ja sieltä Suomeen.

Leirillä on vielä suomalaisia, noin 20 lasta ja 10 aikuista. Marin kertoo olevansa erittäin huolissaan lasten tilanteesta, koska olot leirillä ovat vaikeat.

– Hallitus toivoo, että saisimme nämä lapset mahdollisimman pikaisesti kotiutettua leiriltä tänne kotimaahan. Aikuisten osalta meillä ei ole velvollisuutta auttaa ja aikuisiin liittyy näitä merkittäviä turvallisuusriskejä ja -huolia, joita on nostettu esiin. Lasten osalta toivomme, että saisimme heidät mahdollisimman nopeasti Suomeen.

Ulkoministeriön edustaja on paikan päällä selvittämässä ja neuvottelemassa loppujen palaajien tilanteesta. Koronakevät on kuitenkin vaikeuttanut neuvotteluja, Marin kertoo.

Kokoomusedustaja: Miksi suomalaisia ei pidetty kartalla tilanteesta?

– Miksi sisäministeri Ohisalo ei ole pitänyt eduskuntaa ja suomalaisia kartalla tilanteesta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta? Hallitukselta odotetaan avoimuutta ja toimintaa, joka ylläpitää luottamusta turvallisuusviranomaisiin. Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt kansallisen turvallisuuden osalta, kun tiedossa on, että poliisien resursointi on muutenkin tiukilla? Talvitie toteaa tiedotteessaan.