MTV Uutiset selvitti: Näin al-Holin suomalaisorvot tuodaan Suomeen ja näin heille täällä käy – "Tässä on lapsia, jotka ovat kokeneet hurjia"

Vähintään kaksi viranhaltijaa mukana

Suomella on Irakin Erbilissä väliaikainen virkamiesedustus, jonka tehtävänä on hoitaa kotiuttamista yhteistyössä Irakin Kurdistanin aluehallinnon kanssa.

Media suurin riesa

Kehittämispäällikkö Tove Lönnqvist sanoo, että tämän jälkeen lapset todennäköisesti siirretään lastensuojelun vastaanottoyksikköön. Prosessi on melko tavanomainen lukuun ottamatta suurta mediajulkisuutta, joka al-Holissa asuvien ympärille on syntynyt.

– Voisin kuvitella, että se joudutaan ottamaan jollakin tavalla huomioon, koska lapsillahan on oikeus omaan yksityisyydensuojaansa. Tässä on lapsia, jotka ovat kokeneet hurjia ja ovat varmasti hyvin hämmentyneitä tilanteesta.

Huonoissa olosuhteissa huonolla ravinnolla

Suomalaisilla lastensuojeluviranomaisilla on Lönnqvistin mukaan hyvät valmiudet hoitaa al-Holista tulevia lapsia. Muun muassa Syyrian pakolaisleireiltä on tullut kovia kokeneita lapsia aikaisemminkin.

"He ovat lapsia"

– He ovat lapsia. Emme tiedä, mitä heille on tapahtunut tai mitä he tästä kaikesta ajattelevat. Heillä on oikeus olla lapsia ja tulla turvaan.