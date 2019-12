IS: Kaksi suomalaista Isis-lasta on luovutettu Suomen viranomaisille al-Holin pakolaisleiriltä

Lehden mukaan lapset on siiretty Irakin puolelle. Tieto kahden orpolapsen luovutuksesta on vahvistettu kurdien korkean tason turvallisuuslähteiden kautta.

Lasten evakuoinnista ristiriitaista tietoa

Ulkoministeriö tiedottaa lasten tilanteesta myöhemmin

– Turvallisuustilanne Koillis-Syyriassa ja al-Holin leirillä on epävarma. Erityisesti leirillä olevien lasten humanitaarinen tilanne on kestämätön. Viranomaistoiminta perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen, Suomen perustuslakiin, lainsäädäntöön ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin, tiedotteessa kerrottiin.

"Harkinnassa otetaan huomioon turvallisuus Suomessa"

Hallitus linjasi lasten evakuoinnista maanantaina

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on tiettävästi noin 40 suomalaista. Unicefin tietojen mukaan suomalaistaustaisia äitejä on 11 ja lapsia 33. Yhteensä al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista 50 000 on lapsia.