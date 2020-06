Näin al-Holin leiriltä paenneet lapset ja äidit totutetaan suomalaiseen arkeen – MTV kysyi, miten lastensuojelu toimii erityisessä tilanteessa

Cantell-Forsbom pitää mahdollisena, että edessä on lasten huostaanottoja.

– Se on tietysti aina mahdollista, mutta huostaanottojahan ei tehdä koskaan kollektiivisena päätöksenä, vaan se on lapsikohtainen arvio. Jokaisen lapsen kohdalla arvioidaan tuen ja turvan tarve.

Leiriltä tulleita tuskin tunnistetaan kadulla

Haasteellista on sijoittaa lapset ja äidit Suomeen niin, etteivät heidän taustansa paljastu ulkopuolisille.

– Se on vaikea ja tärkeä kysymys. Kotiutumista ja asettumista ei tue se, jos he joutuvat julkisuuden valokeilaan. Tai jos äidit ja lapset asetetaan syntipukeiksi tai jos ulkopuolisilla on paljon pelkoja heitä kohtaan, luettelee perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom.