Ullanlinnan murhasta epäilty lääkäri määrättiin mielentilatutkimukseen kesken esitutkinnan – "Ei se kovin tavallista ole"

MTV Uutisten tietojen mukaan murhasta epäillyn psykiatrin puolustus on pyytänyt mielentilatutkimusta. Asiaa käsiteltiin tänään käräjillä syyttäjän aloitteesta.

Tyypillisesti tutkimukset tulevat ajankohtaiseksi vasta rikosjutun oikeudenkäynnissä. On harvinaisempaa, että henkilö määrätään tutkimuksiin jo kesken esitutkinnan.

– Ei se kovin tavallista ole. Minulla on ollut yksi aiempi tapaus, jossa on esitutkinnan aikana määrätty mielentilatutkimukseen, murhajutun tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen kommentoi.

Tilanne on epätyypillinen myös siitä syystä, että murhasta epäilty lääkärimies on itse psykiatrian erikoisalan ammattilainen. Mies on aiemmin myös tehnyt tieteellistä tutkimusta oikeuspsykiatrian saralla, vaikka ei olekaan oikeuspsykiatri.