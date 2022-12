Rikostoimittajat: Ullanlinnan tapon tutkinnassa poikkeuksellinen tilanne – "Voisiko epäilty jollain tavalla feikata?"

Poliisi ei ole kertonut mitään yksityiskohtia henkirikoksesta epäillyn miehen terveydentilasta, mutta on todennut alkuviikosta, ettei miestä ole päästy vielä kuulustelemaan. Teon motiivi on yhä pimennossa.

Julki tulleista tosiseikoista voi päätellä, että henkirikoksesta epäilty mies on psykiatrisessa hoidossa.

Kysymys on olennainen, sillä mies on itse lääkärinä psykiatrian erikoisalan ammattilainen, ja hän on aiemmin tehnyt tieteellistä tutkimusta oikeuspsykiatrian saralla, vaikka ei olekaan oikeuspsykiatri.