Ulkoministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla, että Israel oli ottanut kiinni yhden suomalaisen.
Viimeinen Gazaan avustuslaivueen mukana pyrkinyt ja Israelin kiinni ottama suomalainen poistui Israelista sunnuntaina aamupäivällä, kertoi ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Hanna Lepistö STT:lle. Ulkoministeriö sai asiasta vahvistuksen Israelin viranomaisilta.
– Hän oli jälkimmäisessä laivueessa, Lepistö sanoi viitaten laivueeseen, jonka Israel pysäytti aiemmin tällä viikolla.
Lepistön mukaan ulkoministeriö on ollut yhteydessä suomalaisen työnantajaan ja omaisiin.
Lue myös: Israelin karkottamat suomalaisaktivistit kertovat järkytyksen hetkistään: "Meitä on pidetty häkeissä"
Ulkoministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla, että Israel oli ottanut kiinni yhden suomalaisen.
Aktivistit tiedottivat tuolloin suomalaisen kiinniotosta. Kiinni otettu suomalainen on aktivistien mukaan Henri Sulku, joka esittäytyi ennen kiinniottoaan kuvatulla videolla Instagramissa toimittajaksi.
Lepistö ei ottanut sunnuntaina kantaa siihen, oliko Israelista poistunut suomalainen juuri Sulku.
Ulkoministeriö kertoi aiemmin tällä viikolla, että Suomen Tel Avivin -konsuli oli päässyt torstaina tapaamaan kiinni otettua suomalaista pidätyskeskuksessa Israelissa.
Qatarilaismedia al-Jazeera uutisoi sunnuntaina, että Jordanian ulkoministeriön mukaan yli 40 Israelin kiinni ottamaa, Gazaan pyrkinyttä aktivistia oli saapunut Jordaniaan. Jordanian ulkoministeriö mainitsi kiinni otettujen aktivistien kansalaisuuksien joukossa myös Suomen kansalaisuuden.