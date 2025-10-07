MTV Uutiset on vastassa, kun Gazaan pyrkineet suomalaisaktivistit palaavat Suomeen. Suora lähetys alkaa noin kello 15.30.
Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otetut suomalaiset palaavat Suomeen tänään iltapäivällä.
Ainakin viisi suomalaista on Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen mukaan palaamassa Helsinki-Vantaalle.
Järjestön mukaan aktivistit ovat lähteneet Israelin karkotuslennolla Ateenaan maanantai-iltana, josta heidän matkansa on jatkunut edelleen kohti Suomea.
Aktivistiliikkeen Suomen-jaosto on syyttänyt Israelia aktivistien kaltoinkohtelusta kuten lääkehoidon epäämisestä sekä väkivaltaisesta kohtelusta.
Suomalaiset olivat Global Sumud Flotilla -aktivistiryhmän mukana matkalla kohti Gazaa. Israel pysäytti Gazaan suunnanneen avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä.