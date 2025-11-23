Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että Israel tekee kaiken tarpeellisen pysäyttääkseen äärijärjestö Hizbollahin uudelleenjärjestäytymisen Libanonissa ja Hamasin Gazassa.
Netanjahu puhui asiasta sunnuntaina avatessaan hallituksen kokouksen. Netanjahun mukaan Israel jatkaa iskujaan useilla rintamilla. Hän kutsui hyökkäyksiä iskuiksi terrorismia vastaan.
Viime viikon aikana Israel on tehnyt useita iskuja Libanoniin ja Gazaan aselevoista huolimatta. Iskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä.