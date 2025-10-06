Israelin ulkoministeriö kertoo, että 171 aktivistia on siirretty Kreikkaan ja Slovakiaan. Suomen ulkoministeriön käsityksen mukaan kaikki Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otetut suomalaiset ovat poistuneet Israelista.
Konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että ulkoministeriön käsityksen mukaan kaikki Gazaan suunnanneelta avustuslaivueelta kiinni otetut suomalaiset ovat poistuneet Israelista.
Henkilöt ovat Gazaan avustuslaivoin pyrkineitä aktivisteja, jotka Israel otti kiinni viime viikolla.
Jo aiemmin kerrottiin, että siirrettyjen joukossa on suomalaisia.
Israel kertoo, että Eurooppaan siirrettävien joukossa on lisäksi Kreikan, Italian, Ranskan, Irlannin, Ruotsin, Saksan, Bulgarian, Liettuan, Itävallan, Luxemburgin, Tanskan, Slovakian, Sveitsin, Norjan, Ison-Britannian, Serbian ja Yhdysvaltain kansalaisia.
Viestipalvelu X:ssä viestinyt Israelin ulkoministeriö kertoo, että kaikkien aktivistien laillisia oikeuksia on ja tullaan kunnioittamaan. Sen mukaan ainoa väkivaltainen tapahtuma koski tapausta, jossa aktivisti olisi purrut vankilan terveydenhuollon edustajaa.
Julkaisussaan se tyrmää aktivistien viestit valheiksi ja ennakkoon suunnitelluksi valeuutiskampanjaksi.
Israel pysäytti Gazaan suunnanneen avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Pidätettyjen joukossa oli Suomen ulkoministeriön mukaan viisi suomalaista.
Lue myös: Ulkoministeriö: Suomalaisaktivistit pääsevät mahdollisesti pian vapaaksi
1:01Tällaisessa paikassa aktivisteja pidettiin Israelissa – video näyttää väitetyn käsittelyn.