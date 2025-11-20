Israelin tänään jatkuneissa ilmaiskuissa Gazassa on kuollut ainakin viisi ihmistä, kertoo gazalaissairaala.
Israelin iskut ovat jatkuneet, vaikka Israelin ja Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin välinen aselepo tuli voimaan lokakuussa. Osapuolet ovat syytelleet toisiaan aselevon rikkomisesta.
Keskiviikkona Israelin iskuissa Gazaan kuoli paikallisten viranomaisten mukaan lähes 30 ihmistä. Keskiviikon iskut olivat aselevon alkamisen jälkeisistä iskuista tuhoisimpien joukossa.
Israelin asevoimien mukaan Hamas oli avannut keskiviikkona tulen kohti israelilaisjoukkoja Gazan eteläosassa ja rikkonut näin aseleposopimusta.
Hamas on kiistänyt Israelin syytökset ja tuominnut iskut vaarallisena tekona, joka voi vaarantaa aselevon.