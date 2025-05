Ulkoministeri Valtoselta hätähuuto Israelin ja Hamasin toimista Gazassa: "Se, että on yksi paha, ei oikeuta toista pahaa"

Ulkoministeri Valtosen mukaan EU:ssa on pyritty tekemään kaikki mahdollinen siviilien suojelemiseksi.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo Gazan tilanteen olevan järkyttävä.

– Tilannetta ei voi missään nimessä hyväksyä. Olemme vedonneet viikkojen ajan Israeliin, että se palaa noudattamaan kansainvälistä ja humanitääristä oikeutta. Siviilejä ei voi käyttää välikappaleena, minkäänlaisten poliittisten tarkoitusperien saavuttamisessa.

Valtonen kertoo sanovansa näin siitä huolimatta, että hänen mukaansa Gazan tilanteessa siviilejä on vaikea tunnistaa.

– On erityisen hankalaa tehdä ero siviilin ja terroristin välille, koska Hamasilla on niin merkittävä valta alueella. He käyttävät tietoisesti taktiikkaa, jossa he ujuttautuvat siviiliväestön piiriin. Mutta se, että on yksi paha, ei oikeuta toista pahaa. Siviilejä pitää aina suojella, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan EU:ssa on pyritty tekemään kaikki mahdollinen siviilien suojelemiseksi.

– Ensinnäkin olemme suurin humanitäärisen avun antaja Gazaan. Ongelma on lähinnä se, että viimeisen kahden kuukauden aikana Israel ei ole päästänyt niitä avustuskuljetuksia eteenpäin.

Kahden valtion malli

Valtonen kertoo EU:n edistävän tämän rinnalla kahden valtion mallia ja että kesäkuussa pidettävässä YK:n kokouksessa on tarkoitus hakea tähän ratkaisua.

– Nythän tilanne näyttää siltä, että Israelin toimet olisivat johtamassa jopa siihen, että kahden valtion mallilla ei ole edellytyksiä, jos käytännössä ihmiset on pakkosiirretty muualle.

Pakkosiirrot on Valtosen mukaan täysin kansainvälisen oikeuden vastainen toimi, joka on tuomittu ja jota vastaan EU pyrkii toimimaan.

Valtosen kuvailee kokonaisuutta monimutkaiseksi ja kertoo tapaavansa tänään Ranskan ulkoministerin.

10:56 Katso tästä koko ulkoministeri Valtosen haastattelu.