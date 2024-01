YK:n Gaza-avun koordinaattori: "Mikään toinen järjestö ei voi korvata UNRWA:ta Gazan kaistalla"

Useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat keskeyttäneet avustuksensa UNRWA:lle sen jälkeen, kun Israel väitti ainakin 12 järjestön työntekijän osallistuneen hyökkäykseen Israelissa 7. lokakuuta. YK on luvannut, että väitteet tutkitaan ja mahdollisia syyllisiä rangaistaan.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vedonnut, että maat jatkaisivat tuen antamista Gazan siviileille. Hänen on määrä tavata pian useiden maiden edustajia New Yorkissa UNRWA-kriisiin liittyen.