Virkamiehet harvinaisessa Gaza-julkilausumassa: On tehtävämme puhua, kun hallitusten toimet ovat vääriä

New York Timesin mukaan yli 800 virkamiestä on hyväksynyt eilen julkaistun lausunnon. Sen ovat koordinoineet EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Hollannissa työskentelevät virkamiehet. Lisäksi lausunnon hyväksyneitä virkamiehiä on kymmenestä maasta, muun muassa Suomesta ja Ruotsista. Heidän nimiään lausunnossa ei ole.