Hamas: Israel pommitti päiväkotia – yli 90 kuoli

Al Jazeera kertoo, että Israelin ilmahyökkäysten kuolonuhrien määrä Itä-Rafahissa on noussut 24 ihmiseen. Ilmaiskuista ja pommituksista on raportoitu jälleen myös Khan Younisissa sairaalan lähistöllä.



Hamas on kertonut tarvitsevansa aikaa pohtia ehdotusta taistelujen lopettamisesta Gazassa. Yhdysvaltain, Israelin, Qatarin ja Egyptin edustajien muotoilema ehdotus vaiheittain toteutettavasta aselevosta sisältää myös humanitaarisen avun toimittamista Gazaan ja Gazassa pidettävien panttivankien vapauttamista.