Millaiset ovat Israelin ja Hamasin sodan seuraavat askeleet? Sota-asiantuntija: "Ratkaisussa on työtä kymmeniksi vuosiksi"

Israelin sotatoimet Gazan alueella ovat venyneet. Sota on nyt kestänyt yli kolme kuukautta. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen everstiluutnantin Juha Mäkelän mukaan tämä kertoo alueen haastavuudesta sotilasoperaatioille.

– On varsin oletettavaa, että tämä uusi vaihe eteläisessä ja keskisessä Gazassa ei tule menemään nopeammin.

Mäkelä muistuttaa, että Hamasilla on edelleen israelilaisia panttivankeja, joiden hengen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Israel pyrkii saamaan panttivangit vapaiksi sekä neuvotteluteitse että voimaa käyttämällä.

"Puheet pakkosiirroista eivät ole realistisia"

Israelissa on väläytelty vaihtoehtoa, jossa palestiinalaiset siirrettäisiin pois Gazasta keskiseen Afrikkaan. Sekä Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir että valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ovat puhuneet Israelin siirtokuntalaisten palauttamisesta Gazaan sekä palestiinalaisten lähdöstä pois alueelta.

Puheet on tuomittu muun muassa arabimaissa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk piti niitä erittäin huolestuttavina. Myös Israelin liittolainen Yhdysvallat kritisoi puheita.

Mäkelä huomauttaa, että halu palata kotiin tai kodin paikalle on yleismaailmallinen. Gaza on kuitenkin tällä hetkellä turvaton ja pitkälti asuinkelvoton.

– Egyptillä on tässä ratkaisun avaimet siinä suhteessa, että se voisi halutessaan avata Rafahin raja-aseman ja päästää pakolaiset tilapäiseen suojaan Egyptin alueelle.

Egypti on kuitenkin ollut tiukka eikä ole avannut rajojaan pakolaisille.

Hänen mukaansa Israelin suuri haaste on siinä, että sillä ei ole suunnitelmaa sodan päättymisen jälkeiselle ajalle. Mäkelä uskoo, että Gazan alue pysyy kansainvälisen yhteisön haasteena vielä pitkään. Sen vakauttamiseen tarvitaan turvallisuusyhteistyötä ja pitkäjännitteistä työtä.

Kahden valtion malli on toistaiseksi kaukana

Etenkin länsimaissa Israeliin ja palestiinalaisalueelle on ajettu kahden valtion mallia. Se lipuu kuitenkin yhä kauemmaksi sodan jatkuessa. Juovan syvenemiseen vaikuttavat sotatoimien ja Hamasin terrorismin lisäksi Israelin siirtokunnat, joiden määrä Länsirannalla on kasvanut nopeasti sodan alkamisen jälkeen. Asiasta kertoo esimerkiksi israelilainen kansalaisjärjestö Peace Now.