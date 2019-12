Ulkoministeri Pekka Haavisto edelleen salamyhkäisenä Al-Holin leiriltä haettujen orpolasten tilanteesta – kertoo lasten olevat turvassa: "Tällä hetkellä tiedotuslinja on se, että..."

Hänen mukaansa lasten terveystilanteen kanssa on ollut jo tähän mennessä ongelmia. Haavisto sanoo, että suomalaiset viranomaiset ammattitaidollaan katsovat, milloin lapset voidaan tuoda Suomeen.

Ei ota kantaa kotiutettavien lasten lukumäärään

– Tällä hetkellä tiedotuslinja on se, että vasta kun lapset ovat suomalaisen viranomaisen hallussa ja turvassa sitten kerrotaan lisää, Haavisto sanoo.

– Me emme aina voi tietää kurdiviranomaisten suunnitelmista ja kun on sellainen tilanne, että kaksi orpolasta on erotettu perheestä, joka heitä huoltaa, niin totta kai meidän täytyy Suomena reagoida siihen, Haavisto sanoo.