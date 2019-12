Al-holin leiriltä tuodaan lapsia Suomeen – ulkoministeri Haavisto huolissaan lasten turvallisuudesta: "Meidän täytyy toivoa, etteivät he joudu ihmiskaupan kohteeksi"

– Tässä on myöskin tämmöisiä terveyteen liittyviä asioita. Me tarvitsemme lääkintätiimin paikalle: Lasten kunto voi olla huono ja näin poispäin. Mennään lasten ehdoilla, Haavisto sanoi.

Tilanne on edelleen huolestuttava

– Meidän täytyy toivoa, etteivät he joudu ihmiskaupan kohteeksi. Voimme olla varmoja vasta sitten, kun he ovat suomalaisten viranomaisten hallussa.

– He ovat olleet tämän koko ajan huolissaan lasten tilanteista, ja on varmasti paras mahdollinen joululahja, kun lapset tulevat kotiin, jos tämä onnistuu, Haavisto sanoo selvästi herkistyneenä.

Lasten kohtalosta tiedotetaan myöhemmin

– Turvallisuustilanne Koillis-Syyriassa ja al-Holin leirillä on epävarma. Erityisesti leirillä olevien lasten humanitaarinen tilanne on kestämätön. Viranomaistoiminta perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen, Suomen perustuslakiin, lainsäädäntöön ja Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin, tiedotteessa kerrotaan.

"Harkinnassa otetaan huomioon turvallisuus Suomessa"

Ulkoministeriö on on nimittänyt erityisedustajan, joka tekee ratkaisut mahdollisesta kotiuttamisesta Suomen lainsäädännön huomioon ottaen.

Hallitus linjasi lasten evakuoinnista maanantaina

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on tiettävästi noin 40 suomalaista. Unicefin tietojen mukaan suomalaistaustaisia äitejä on 11 ja lapsia 33. Yhteensä al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista 50 000 on lapsia.