Ulkoministeri Haavisto yksinkertaistaa MTV Uutisille, mistä Venäjän selvityspyynnössä on kyse – tarvitseeko viestistä olla huolissaan?

– Tässä on kyse siitä samasta kertomuksesta ja narratiivista, joka heillä (Venäjällä) on ollut näissä muissa kirjeissä USA:lle ja Natolle. He ajattelevat, että heidän turvallisuutensa on heikentynyt, ja muut Euroopassa lisäävät omaa turvallisuuttaan heidän kustannuksellaan.